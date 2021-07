Como, lavori in autostrada a luglio: tutti in coda

Pesanti rallentamenti si sono verificati sulla autostrada A9 nel pomeriggio del 16 luglio 2021 nel tratto compreso tra Como centro e Monte Olimpino. A causare le code sono i lavori in corso che hanno reso necessaria la chiusura di un tratto di autostrada in direzione Milano. i disagi al traffico sulla A9 sono stati resi ancora più pesanti dal grande flusso di auto di vacanzieri provenienti e diretti in Svizzera. La chiusura nell'orario pomeridiano di quel tratto di autostrada non sembra essere segnalata sul sito di Autostrade per l'Italia.