Como viale Geno, uomo cade nel lago di notte: gravissimo

La tragedia ieri sera 10 gennaio intorno alle 23.30. Chi è passato da viale Geno ha sentito delle urla. Poi sono intervenuti i vigili del fuoco, è arrivata un'ambulanza in codice rosso e la polizia locale. Secondo le primissime informazioni si tratterebbe di un uomo di 36 anni che è caduto nel lago. Non si conoscono ancora le dinamiche del fatto e non si esclude al momento l'atto volontario ma si attendono le ricostruzioni ufficiali. Il 36enne è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna. Le sue condizioni sarebbero comunque critiche.

In aggiornamento.