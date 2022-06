Como, ragazzo si tuffa nel lago e non riemerge: recuperato dai sommozzatori

Alle 19.35 circa di oggi 2 giugno un ragazzo è stato recuperato dalle acque del lago di Como: si stanno eseguendo le manovre di rianimazione per prassi. Non si conoscono ancora le sue generalità. Le sue condizioni sembrerebbero disperate perchè è stato sott'acqua molto tempo.

Si è tuffato nel lago ma non è riemerso: era con i suoi amici

L'allarme è scattato oggi pomeriggio 2 giugno a Como, vicino al Tempio Voltiano. Il ragazzo si è tuffato in acqua ma non è riemerso. Inizialmente erano dati per dispersi in due. Si sono subito attivati i vigili del fuoco con i sommozzatori. Uno dei due ragazzi è stato trovato e stava bene e le ricerche sono continuate per trovare anche il suo amico. Come riportano alcuni testimoni sul posto il giovane era in compagnia di un gruppo di amici. I soccorsi sono stati chiamati intorno alle 18.30. Una folla di curiosi ha assistito alle operazioni di ricerca e sul posto sono arrivate anche un'automedica e un'ambulanza.

In aggiornamento.