Como, finisce male il soggiorno del famoso truffatore di hotel di lusso: scoperto e denunciato

Era in un hotel di lusso di via Paoli a Como e aveva chiesto una stanza per una singola notte. Quando però è stata la volta di mostrare i documenti per la registrazione ha detto di averli dimenticati. Ha proposto alla reception di inviare una mail con tutti i suoi dati anagrafici e esterni del documento. Ha anche detto di essere un rappresentante di un noto marchio di abbigliamento sportivo e di trovarsi a Como per lavoro.

Il mattino successivo, dopo aver probabilmente intuito di essere stato scoperto e per dissimulare la sua insolvenza, ha chiesto alla reception la possibilità di prolungare il suo soggiorno nella struttura per altre tre notti, proposta che è stata accettata dalla direzione.

Nel frattempo, come da modus operandi collaudato, con molta velocità e discrezione aveva già svuotato la sua camera e caricato la sua auto dei bagagli, probabilmente per allontanarsi senza saldare il conto.

Il direttore dell’hotel però lo aveva riconosciuto per averlo visto in un programma televisivo e ha tempestivamente informato un conoscente, agente della polizia di Stato in servizio alla Questura di Como che ha allertato gli investigatori della squadra mobile.

I poliziotti della Mobile, nel giro di poco, sono riusciti a individuare e bloccare l’uomo nei pressi dell'hotel, già a bordo dell'auto.

L'uomo ha cosi tentato di risolvere la questione saldando il prezzo della stanza con un bonifico istantaneo, ma l'operazione gli è stata negata per mancanza di fondi sul conto corrente.

Portato in Questura, il 46enne è stato identificato con i suoi dati anagrafici reali, scoprendo che le generalità che aveva fornito all’hotel erano fasulle e che a quelle vere erano legate una moltitudine di segnalazioni di reato e atti da notificare provenienti da tutta l’Italia.

Raccolta la denuncia del direttore della struttura, il 46enne napoletano con una moltitudine di precedenti penali e di polizia per lo stesso reato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di sostituzione di persona, insolvenza fraudolenta, venendo munito inoltre di un foglio di via obbligatorio da Como della durata di 3 anni, firmato dal Questore Marco Calì.