Como Lago, furia cieca nell'atrio della stazione: 28enne manda al pronto soccorso un poliziotto

Ore 6.30, arriva una segnalazione dalla stazione Como Lago. Un uomo furioso sta spaccando tutti gli interni dell'atrio e a nulla è valso l'intervento della guardia giurata, che è stata a sua volta aggredita non riuscendo a fermarlo. Dopo la segnalazione al 112 la volante della polizia di Stato è arrivata sul posto e gli agenti hanno avuto non pochi problemi a sedare la violenza del marocchino che, con non poca fatica, è stato poi assicurato nell’auto di servizio e accompagnato in Questura.

Negli uffici però, durante le fasi di identificazione, l’uomo ha iniziato a dimenarsi energicamente e violentemente, sferrando una gomitata a un agente che stava cercando di riportarlo alla calma, il poliziotto ha riportato una vistosa ecchimosi nella parte frontale del viso, si è dovuto poi recare al pronto soccorso per farsi visitare. Dell’arresto è stato informato il P.M. di turno che ha disposto il processo per direttissima fissandolo questa mattina al Tribunale di Como. L'uomo, un 28enne marocchino, irregolare sul territorio, senza una fissa dimora, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio è stato anche denunciato in stato di libertà per danneggiamento e per essersi rifiutato di declinare le proprie generalità alle autorità.