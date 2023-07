Como, cadavere di un uomo recuperato nel lago vicino al Tempio Voltiano

Questa mattina domenica 2 luglio tragico ritrovamento nelle acque del lago di Como in prossimità del Tempio Voltiano nel primo bacino zona diga foranea. Il cadavere di un uomo è in fase di recupero da parte vigili del fuoco accorsi intorno alle 8.35. Sul posto anche gli agenti della Questura, la polizia locale e i soccorsi del 118 con ambulanza della Croce Rossa e auto medica. Il corpo senza vita era in acqua da qualche ora e sono stati alcuni passanti a notarlo e a chiamare i soccorsi. L'uomo aveva 44 anni, si tratterebbe, secondo le primissime informazioni ricevute, di un cittadino straniero ma i documenti rinvenuti sono danneggiati.

In aggiornamento.