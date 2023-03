Como centro, arrestato l'uomo che va a rubare imperterrito sempre nello stesso supermercato

Ha rubato un liquore che costava 3.65 euro al Carrefour Express di via Boldoni. Ha provato a nasconderlo sotto i vestiti ma l'addetto alla sicurezza del supermercato lo aveva notato mentre prendeva la bottiglia. Ovviamente lo ha tenuto d'occhio fino alle casse e quando ha visto che stava uscendo senza pagare lo ha fermato. In attesa della polizia, che nel frattempo era stata avvisata, il ladro alla richiesta di restituire la merce ha reagito in malo modo, sferrando pugni alla guardia che, con non poca fatica, è riuscita a calmarlo, a farsi riconsegnare la bottiglia e a trattenerlo fino all’arrivo della volante.

Si tratta di un cittadino del Marocco di 42 anni, senza fissa dimora, irregolare sul territorio e con precedenti, riconosciuto dell’addetto alla sicurezza quale abituale frequentatore del supermercato e responsabile di altri furti.

Una volta identificato, l'uomo è risultato essere stato già arrestato, il 31 gennaio scorso, proprio per un furto nello stesso supermercato. Su di lui pende anche l’ordine del questore di Como di lasciare il territorio italiano, emesso il 27 gennaio 2023. Il 42enne è stato arrestato per tentata rapina e portato nelle camere di sicurezza della questura in attesa di processo.