Un insolito intervento dei vigili del fuoco di Como è ancora in corso oggi 3 gennaio (mentre scriviamo sono le 19.36) in via Borsieri. I pompieri sono sul posto per supportare la polizia per cercare di far scendere due ladri in fuga sui tetti.

I vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare l'autoscala per raggiungere il punto in cui si trovavano i due ladri. Si attendono aggiornamenti sulla vicenda.