Como, è morta la donna investita in viale Masia

Angelina, classe 1941 e originaria di Cernobbio, stava attraversando la strada questa mattina 7 giugno in viale Masia a Como quando, forse anche a causa del temporale che proprio in quel momento si era scatenato in città, è stata travolta e investita da una moto. Erano circa le 10.30. Sono prontamente intervenuti i soccorsi del 118 che hanno provato a rianimarla e con un'ambulanza della Croce Rossa l'hanno trasportata in codice rosso all'ospedale Sant'Anna dove l'anziana è deceduta poco dopo. La polizia Locale sta ricostruendo le dinamiche del fatto.