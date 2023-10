Alimentari chiuso in via Anzani: soccorso il titolare intossicato dal fumo di un generatore

Nei giorni scorsi In via Anzani sono state rilevate diverse violazioni. Un'ispezione commerciale in un negozio di generi alimentari ha portato alla denuncia per furto di corrente elettrica. La polizia locale di Como aveva quindi notificato l’ordinanza di chiusura per 60 giorni al market di via Anzani 27. Ora l'assurdo risvolto. Negli scantinati della stessa attività è stata soccorso una persona, un uomo intossicato da monossido di carbonio, ragionevolmente sprigionatosi dall’accensione di un generatore di corrente a gasolio utilizzato per alimentare i frigoriferi dell'attività commerciale. L'uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto oltre i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio, il 118, la polizia locale e ATS.