Como, molesti, ubriachi e irregolari: gli ultimi interventi della polizia Locale

Il Comando della Polizia Locale di viale Innocenzo XI nelle scorse settimane è intervenuto con azioni mirate di monitoraggio e controllo, procedendo all’identificazione di soggetti molesti e disponendo verbali di allontanamento per tre persone e l’identificazione di un soggetto poi espulso.

«Ringrazio i cittadini per la loro collaborazione che si sta rivelando preziosa - commenta l’assessore alla Polizia locale e Sicurezza Elena Negretti - I controlli in tutta la città continueranno nelle prossime settimane, con l’auspicio che questo lavoro di squadra possa proseguire anche grazie agli esposti e alle segnalazioni».

Gli interventi

Il 14 agosto poco prima delle 10, su segnalazione degli esercenti del mercato mercerie, gli agenti sono intervenuti notificando l’ordine di allontanamento nei confronti di un cittadino nigeriano classe 1989 per la violazione dell’articolo 4 del regolamento di Polizia Urbana: con atteggiamento invasivo e molesto disturbava i passanti all’interno dell’area mercatale di piazza Vittoria chiedendo l’elemosina.

Venerdì 13 agosto in piazza San Rocco, sempre a seguito di un esposto, la Polizia Locale ha identificato un cittadino somalo del 1999 privo di documenti di identità e permesso di soggiorno. Accompagnato in Questura per fotosegnalamento, è risultato irregolare su territorio italiano. Si è proceduto con la contestazione alla violazione del reato di cui all’articolo 10 bis del D.lgs 286 del ’98, con un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Como e successivo ordine di allontanamento del Questore entro sette giorni.

Venerdì 6 agosto intorno alle 22 a un cittadino marocchino, classe 1971, è stata contestata la violazione dell’articolo 688 del Codice Penale, ubriachezza molesta, con conseguente ordine di allontanamento, in quanto è stato trovato in evidente stato di alterazione da alcool e ha reagito alla presenza degli agenti nel parchetto di via Sant’Elia.

Martedì 3 agosto, intorno alle 10.30, un cittadino italiano senza fissa dimora del 1971 è stato trovato in stato di alterazione psicofisica all’interno del parco di via Vittorio Emanuele, alla presenza di numerose famiglie con bambini e ragazzi. Anche a lui è stata contestata la violazione dell’articolo 688 del Codice penale e ordine di allontanamento.