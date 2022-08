Como insonne: il video dei lavori che tengono svegli interi quartieri

Qualche giorno fa da molti di voi ci era stato segnalato un suono spettrale e insolito durante le ore notturne, rumore che ha tenuto svegli molti comaschi. Sapevamo già che si trattava di alcuni lavori di manutenzione ai binari della ferrovia. Grazie al video del nostro lettore Marco adesso possiamo non solo sentire ma anche vedere i lavori che stanno svolgendo e che andranno avanti per un po'. Ci scrive Marco Bestetti mandandoci il video delucidatore: "Per ora hanno solo appoggiato 2 rotaie. Poi dovranno sostituire le vecchie. Quindi prepariamoci! Ormai mi sono fatto un po' di esperienza. Devono sbloccare i bulloni, estrarli, sollevare le rotaie esistenti e allargarle, posare le nuove e imbullonarle alle traversine.Adesso so che siamo un bel gruppo e mi sentirò meno solo in queste notti insonni".