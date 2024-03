Como, incendio in via Venturino, il rogo è doloso: arrestato un uomo

Era di origine dolosa l'incendio che è divampato questa notte intorno alla 1.30 in un box a Como in via Venturino. Il fumo ha invaso quasi completamente l'edificio, motivo per cui sono state evacuate 95 famiglie per questioni di sicurezza. 13 le persone portate in ospedale ma nessuna è in gravi condizioni. La polizia di Stato ha arrestato un 41enne di origini marocchine, in regola con le norme sul soggiorno, perché ritenuto responsabile di incendio doloso aggravato.

L'incendio

Le fiamme si erano sviluppate da un box di un condominio e il fumo aveva interessato una parte dello stabile.I poliziotti e i vigili del fuoco e il personale del 118 hanno provveduto a far evacuare in tutta sicurezza le 95 famiglie presenti. Una volta domate le fiamme, 13 persone in via cautelativa sono state accompagnate all’ospedale Valduce di Como e Sant' Anna di San Fermo della Battaglia.

Sul posto gli operatori della Volante sono riusciti a ricostruire esattamente l’accaduto e a individuare e arrestare il responsabile dell’incendio. Si sta accertando il suo stato psichico. Il 41enne marocchino è stato arrestato e portato al Bassone.