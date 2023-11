Incendio al camping No Stress di Como: a fuoco alcune casette

Un incendio è divampato ieri sera 7 novembre in via Cecilio al Camping No Stress. L'allarme è scattato alle 23.30 circa. Alcune casette hanno preso fuoco, creando un problema con il generatore di corrente: la luce sarebbe saltata lasciando gli abitanti senza elettricità. All'arrivo dei vigili del fuoco, sono state inizialmente evacuate tutte le casette (molte in legno) anche se a prendere fuoco sarebbero state solo le due all'ingresso del Camping.

Il camping No Stress era balzato alle cronache lo scorso febbraio quando, a causa di alcune irregolarità, il Comune aveva emanato un'ordinanza consegnata ai residenti per sgomberare il posto "entro e non oltre le 24 ore dalla notifica della presente la struttura all'aria aperta sita in Como in via Cecilio". Il problema all'epoca riguardava un brutto incidente per una perdita di monossido di carbonio e per questo, quantomeno fino a che non fossero state sistemate le caldaie che andavano sostituite, il campeggio era stato dichiarato inagibile.

Alcune delle persone che vivono al Camping, ma non tutti, sono dei senzatetto che qui hanno trovato una casa e che, come gli altri, pagano un regolare affitto.