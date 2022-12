Como, i controlli della polizia locale nel weekend di Natale: 233 divieti di sosta e 6 rimozioni

La polizia locale di Como ha rilasciato un breve report dei servizi svolti durante il fine settimana dei giorni 23-24-25-26 dicembre 2022. Nell'ambito di questi controlli i vigili hanno eseguito numerosi interventi con multe e denunce.

Sicurezza urbana e polizia amministrativa, violazioni:

3 per divieto di sosta su area verde

2 per accattonaggio molesto;

1 per esercizio dell'arte di strada senza autorizzazione;

1 consumo di bevande alcoliche su area pubblica (piazza San Rocco) e contestuale ordine di allontanamento a carico del trasgressore.

3 sequestri di merce venduta abusivamente su area pubblica;

2 controlli attività commerciali in sede fissa.

Sinistri stradali:

Sono 7 i sinistri stradali, di cui 5 con lesioni (per un totale di 9 persone infortunate);

A seguito dei rilievi sono state contestate ai responsabili:

2 violazioni penali per guida in stato di ebbrezza alcolica con rifiuto di sottoporsi agli accertamenti;

1 violazione amministrativa per omissione di soccorso.

Controlli in ambito di circolazione stradale:

15 posti di controllo e 42 le violazioni accertate e contestate:



6 violazioni per guida in stato di ebbrezza alcolica con valore compreso tra 0,5 mg/l. e 0,8 mg/l.) e 2 violazioni penali;

4 per circolazione priva di copertura assicurativa, con relativo sequestro amministrativo del veicolo;

1 guida senza patente, con relativo fermo amministrativo veicolo;

9 per circolazione con revisione del veicolo scaduta;

1 veicolo con targa irregolare, con relativo fermo amministrativo veicolo;

5 per inosservanza del semaforo rosso;

16 per altre violazioni alle norme di comportamento del codice della strada;

Emessi complessivamente 233 avvisi di violazione per divieto di sosta e sono state fatte 6 rimozioni per intralcio.