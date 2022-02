Como, rubati computer e stampanti al Punto Tamponi in via Castelnuovo

Nella notte tra domenica 27 e lunedi' 28 febbraio dei ladri si sono introdotti nel Punto Tamponi in via Castelnuovo e hanno rubato i computer e le stampanti utilizzate nel centro. Per questo motivo gli utenti prenotati saranno dirottati dal personale nel Punto Tamponi di via Napoleona dove saranno svolte le attività di testing.

Nel frattempo sono in corso gli accertamenti con le forze dell’ordine in merito all’accaduto.