Rubano il cellulare dal furgone delle consegne davanti al Carrefour: rimpatriati in Svizzera

Il furgone, che stava consegnando della merce, era parcheggiato davanti al supermercato Carrefour di via Recchi a Como. L'autista aveva lasciato il cellulare sul cruscotto e in pochi istanti non l'ha piu' trovato. Alle 13.30 è quindi intervenuta una squadra delle Volanti su richiesta del direttore del supermercato. Sia l'autista che il direttore hanno indicato agli agenti un gruppetto di persone sedute e intente a bivaccare fuori dal negozio, segnalando, in modo particolare, un uomo e una donna che erano stati visti poco prima aggirarsi nei pressi del furgone con atteggiamento sospetto. Mentre il capo turno della volante visionava i filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti controllavano i documenti del gruppetto di persone. Le immagini erano chiare e sono stati identificati due soggetti come responsabili del furto. Si tratta di un uomo e una donna di 25 e 37 anni, entrambi marocchini e richiedenti asilo in Svizzera. Portati in Questura i due sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato e rimpatriati in Svizzera.