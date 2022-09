Como, furgone incastrato sotto la sbarra del passaggio a livello: è subito traffico

È successo ancora, fortunatamente senza nessun ferito ma solo con un po' di traffico da smaltire in zona piazza del Popolo. Un furgone intorno alle 17 di oggi 27 settembre è rimasto bloccato mentre cercava di passare sotto la prima sbarra, non è chiaro se mentre si stava alzando o abbassando. fatto sta che come accade sempre in questi casi, si è creato un bel po' di traffico. È stata la polizia locale a ripristinare l'ordine.