Como, carri funebri in attesa: mancano gli addetti alla tumulazione

I carri funebri fuori ad aspettare, con i parenti e le persone care del defunto. Il motivo? Mancava il personale per la tumulazione. Questo è successo ieri a Como non una volta, ma in ben due casi in cimiteri diversi, con agenzie funebri differenti. Il primo si teneva a Breccia alle 15. In questo caso l'attesa è stata di quasi un'ora. Poco dopo per un funerale previsto alle 16 al Monumentale stessa sorte: tutti ad aspettare. In questi casi, ci spiegano, l'agenzia chiama il Comune per capire come procedere. Fortunatamente anche se in ritardo, gli addetti sono poi arrivati, con grande sollievo dei parenti già addolorati e provati.