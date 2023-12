Como, maxi frode fiscale: sequestrati 11,7 milioni di euro

I militari della guardi di finanza di Como ha proceduto con il sequestro preventivo di 11,7 milioni di euro. L'ordine è stato emesso dal giudice per le Indagini preliminari del tribunale di Como. La misura coinvolge sei persone accusate di reati fiscali.

Le indagini

Le indagini, condotte dal nucleo di polizia economico finanziaria, sono scaturite da un'attività di intelligence nei confronti di una Srl della provincia di Comovche ha mostrato segni di comportamento anomalo a partire dal 2019. Inizialmente, l'azienda ha cambiato il suo oggetto sociale la sua attività, passando al "commercio all'ingrosso di apparecchiature e software informatici". Successivamente, ha notevolmente aumentato il suo fatturato in modo sospetto senza pagare le tasse dovute, evitando di presentare le dichiarazioni fiscali prescritte per importi significativi. Le indagini iniziali hanno rivelato che il rappresentante legale dell'azienda era in realtà un prestanome senza dimora e senza competenze imprenditoriali. Attraverso pedinamenti, sopralluoghi e intercettazioni, sono stati identificati i veri amministratori, operanti da un ufficio anonimo nella provincia di Como. Questi amministratori fornivano a un'altra azienda, operante nella provincia di Monza-Brianza, un pacchetto completo per evadere le tasse, gestendo i conti e il "cassetto fiscale" di tre società fittizie e emettendo fatture false per ridurre il reddito soggetto a tassazione.

Il sequestro e le accuse

Durante le perquisizioni i finanzieri hanno sequestrato e analizzato computer, tablet e telefoni cellulari degli indagati, insieme a documentazione contabile delle società coinvolte nella frode, che si è rivelata priva di sedi, attrezzature e personale dipendente. Questi accertamenti hanno portato allo smantellamento dell'organizzazione criminale specializzata in reati fiscali. I sospettati sono stati accusati di emettere e utilizzare fatture per operazioni inesistenti, di non dichiarare l'IVA e di distruggere e occultare le scritture contabili. In via preventiva è stato attuato il sequestro di 11,7 milioni di euro complessivi nei loro confronti.