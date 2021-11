Como, frana di notte il terreno in via Mocchetti: strada parzialmente chiusa

Con ogni probabilità le piogge degli ultimi giorni hanno contribuito a questa frana in via Mochetti (una strada privata) a Como. Ieri notte intorno alle 3 sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco della sede centrale di via Valleggio. 150 metri cubi di materiale (fango, detriti) si sono riversati sulla via e con la collaborazione di una ditta giunta sul posto i vigili del fuoco hanno sgomberato 15 metri di strada. La via rimane parzialmente impraticabile e continuano le operazioni di messa in sicurezza fino al ripristino delle condizioni preesistenti.