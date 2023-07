Como, fermati con un carico di droga in auto e documenti di altre persone. Arrestati

Quando sono stati fermati lo scorso 4 luglio da una volante della polizia di Stato a Como i due ragazzi, di 19 e 25 anni, entrambi originari del Marocco sono stati trovati con un carico di droga in macchina. Parliamo di due etti e mezzo di cocaina, 50 grammi di eroina e 15 di hashish. Come se non bastasse erano in possesso di documenti di altre persone (non presenti) e non sono stati capaci di spiegare o gistificarne il possesso.

I due soggetti, una volta portati in Questura, sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.