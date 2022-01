Como, donna ferita al ventre con una spada dal marito: è grave

La chiamata è arrivata prima al 118 e quasi nello stesso istante si muovevano anche le volanti della polizia di Stato di Como: era il giorno dell'Epifania, il 6 dicembre. Una donna è stata trovata in tragiche condizioni perchè colpita all'addome e al ventre dal marito con una spada. La lama era molto lunga e appuntita. L'uomo, un 41enne è stato arrestato e portato al carcere del Bassone. L'accusa, come riferitoci dagli organi competenti è di tentato omicidio. Non si conoscono le motivazioni di questo folle gesto.

Nella casa della coppia che si trova in centro a Como, come riporta anche Ansa, vivono anche i genitori del 41enne e sono state sequestrate 5 spade, compresa quella usata per colpire la moglie. L'uomo aveva anche una Katana giapponese e durante la perquisizione sono stati trovati anche 40 grammi di marijuana.

Al momento del tentato omicidio i due erano soli in casa e sarebbe stata la donna stessa a chiamare i soccorsi. Ora la 55enne si trova in prognosi riservata al Sant'Anna.