Deve demolire l'auto ma diventa vittima di estorsione: arrestato un comasco di 53 anni

Tutto è cominciato quando la vittima, 57enne comasco, volendo disfarsi della propria auto, ha consegnato il veicolo al 53enne di Albate, che precedentemente gliel’aveva venduta, per farla demolire. Correva l'anno 2022 e da qui è iniziato quello che diventerà un vero incubo. Una volta messa a punto la demolizione della macchina è saltata fuori una strana offerta: il 57enne ha chiesto all'uomo di Albate di risolvergli un "problema personale" in cambio di 250 euro. Il "problema personale" non era nient'altro che il regolamento di conti nei confronti di una terza persona, e non è stato mai risolto perché il mandante ci ha ripensato e ha chiesto al “demolitore” di lasciar perdere e di riavere la somma di 250 euro che già aveva pagato.

A questo punto è iniziata l'estorsione da parte del 53enne, che, non solo si è rifiutato di riconsegnare i soldi ma, cogliendo l’occasione, ha chiesto e ottenuto dalla controparte altre somme di denaro: in quasi un anno e mezzo la vittima avrebbe versato, sia in contanti sia tramite ricariche PostePay, circa 13 mila euro. Queste richieste venivano giustificate con le più disparate motivazioni, ma tutte erano accompagnate dalla minaccia di ritorsioni fisiche se il pagamento non fosse stato effettuato.

Questa mattina l’estorsore è stato raggiunto nella sua abitazione di Albate dagli investigatori della squadra mobile che gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e lo hanno portato al Bassone.