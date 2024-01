Como, va all'Esselunga per fare la spesa gratis: arrestato

Prendeva la merce dagli scaffali e la nascondeva nel giubbotto e nello zaino. Quando ha tentato di passare le casse dell'Esselunga di via Carloni a Como senza pagare è stato trattenuto da un addetto alla sicurezza che aveva notato tutto. La merce aveva un valore di circa 150 euro. Sono arrivati sul posto le volanti della polizia di Stato e hanno preso in consegna l'uomo. Si tratta di un 48enne nato a Paderno Dugnano (Milano) e residente a Cucciago (Como) con svariati precedenti penali che, una volta portato in questura è stato arrestato. Successivamente il P.M. di turno, avvisato dagli agenti, ha disposto di trattenerlo nelle camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima. Il questore di Como ha anche disposto la misura dell’avviso orale.