Ruba superalcolici all’Esselunga di Camerlata per 2mila euro ma la sua strategia non funziona

Giravano all'interno del supermercato Esselunga di Camerlata in modo sospetto. Gli addetti alla sicurezza ieri 28 aprile 2023 li hanno subito notati anche perché riconosciuti come autori di altri furti avvenuti in passato. Glu uomini sospetti erano tre.

Uno stava fermo al banco accoglienza e osservava i movimenti del direttore del negozio, rimanendo costantemente al telefono mentre gli altri due con un carrello giravano tra gli scaffali riempiendolo con varie bottiglie di superalcolici, cercando di nasconderle sotto a altri prodotti. Non appena i due hanno oltrepassato le casse, senza pagare, è intervenuto il responsabile della sicurezza, riuscendo però a bloccare soltanto uno dei tre ladri, mentre gli altri due si sono dati alla fuga.

A questo punto è intervenuta una volante della questura di Como. Gli agenti hanno hanno restituito al responsabile del centro commerciale la merce trafugata, per un valore di oltre 2100 euro. Il fermato è un cittadino rumeno di 25 anni, domiciliato a Carugate (Milano) e con precedenti per reati contro il patrimonio. L'uomo è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del rito direttissimo di oggi.