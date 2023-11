Esondazione del lago, riaperta via Cairoli: nuovi percorsi per bus e auto

Dopo l'esondazione del lago in piazza Cavour continuano i lavori per tornare alla normalità: ecco gli agggiornamenti.

La polizia Locale informa che via Cairoli è stata riaperta al traffico anche per il trasporto pubblico locale ed i motocicli.

Di conseguenza non è più consentita la deviazione in piazza Volta e via Garibaldi. La via è stata riperta solo in direzione di via Cavallotti. Restano chiuse viale Rosselli in direzione di via Cavallotti, Lungo Lario Trento direzione via Cairoli. Il livello del lago è di 140 cm all'idrometro di Malgrate, che significa che continua a scendere.

Prosegue la pulizia in piazza Cavour e da oggi 8 novembre sarà in azione anche il battello spazzino, condizioni del lago permettendo. La polizia Locale e la protezione civile, impegnati h24 nei lavori per tornare alla normalità, chiedono collaborazione dei cittadini e di chiunque arrivi a Como. Piazza Cavour resta zona rossa e quindi non accessibile ai non autorizzati, si consiglia comunque di evitare le zone coinvolte nell'inondazione. Le passerelle in piazza Cavour sono limitate all’utilizzo per i residenti e gli esercenti.



Per chi deve dirigersi al pontile della navigazione basta seguire il percorso pedonale da via Bianchi Giovini, piazza Roma, passaggio Palace Hotel, Lungo Lario Trieste.

Nuova viabilità

ll transito veicolare da piazza Matteotti, è facilitato secondo i seguenti percorsi e deviazioni:

1. Ingresso in ZTL da piazza Verdi, via Rodari, Piazza Roma, Via Bianchi Giovini, Piazza Cavour, Via Fontana, via Cairoli.

2. Utilizzo della corsia Preferenziale da via Bertinelli, via Nazario Saurio, Viale Battisti, Viale Spallino, via Milano.

3. via Manzoni, Piazza del Popolo, via Dante.



Restano chiuse, causa esondazione, ancora viale Vittorio Veneto, viale Puecher e piazzale Somaini, anche per le aree di sosta.

Rimane chiusa la passeggiata pedonale di Villa Olmo, con deviazione in via Museo Giovio. Per rimarere sempre aggiornati seguite la pagina della polizia Locale.