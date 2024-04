Spaccio di droga, blitz in piazza Volta: arrestato un 20enne e denunciata la fidanzata

Un blitz organizzato dagli agenti della polizia di Stato avvenuto dopo varie segnalazioni dei residenti. Venerdì sera scorso la piazza simbolo della movida di Como era, come sempre nelle calde serate primaverili e estive, frequentata da molti giovani. Non è stato però difficile per gli agenti appostati notare lo strano via vai dalla piazza alle vie laterali, in particolare di un ragazzo di 20 anni residente a Como. Dalle 23 circa è partita l'osservazione e infine è stato bloccato uno dei "clienti" che aveva una dose di hashish. Il giovane è stato arrestato e portato al bassone. Gli sono stati sequestrati mezzo etto di hashish e dei contanti. nei guai anche la fidanzata 21enne, accusata anche lei di di detenzione di droga ai fini di spaccio.