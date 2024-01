Operazione antidroga a Como: fermato un 40enne con 8 grammi di "droga dell'amore"

Nel corso della giornata del 2 gennaio 2023, la Squadra Mobile della questura di Como ha condotto un'operazione antidroga che ha portato alla denuncia di un comasco di 40 anni. L'uomo è stato indagato in stato di libertà dopo essere stato trovato in possesso di 8 grammi di MDPV, comunemente conosciuta come "droga dell'amore". Questa sostanza sintetica, apparsa per la prima volta sul mercato italiano nei primi anni 2000, è considerata una droga "afrodisiaca". Tra i numerosi effetti psichici, infatti, ha quello di aumentare notevolmente la libido. Ma numerosi sono anche gli effetti collaterali.