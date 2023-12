Como, la donna che di notte va a spaccare la vetrina del negozio dove lavora il suo compagno

Litigavano e urlavano alle 3.00 di questa notte in via Dottesio a Como. Per questo è intervenuta, su segnalazione, una volante della questura. Quando sono arrivati sul posto hanno subito visto che la vetrina del negozio di kebab era stata effettivamente danneggiata e non lontano hanno trovato un uomo di 22 anni di origine pakistana ed una donna sudamericana di 34 anni, in forte stato di agitazione.

La donna, presa dalla rabbia e dalla gelosia e sotto l'effetto dell'alcol, aveva iniziato a colpire la vetrina del locale dove lavorava l'uomo e dove si era rifugiato per sfuggire all’ira della compagna.

Portati entrambi in questura la 34enne di El Salvador residente a Bregnano, ma domiciliata a Como, è stata denunciata in stato di libertà per danneggiamento.