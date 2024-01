Donna "schiacciata" nella porta del bus, la risposta di Asf: "Autista sospeso"

Ha fatto molto scalpore l'episodio della donna che lo scorso 26 gennaio è rimasta "schiacciata" nelle porte del bus preso a Como in piazza Cavour e da cui doveva scendere a Lazzago. Il suo racconto è finito sulle pagine di molti giornali, oltre che sulla scrivania dei dirigenti di Asf che dichiarano con un comunicato stampa la loro posizione: "In merito al caso segnalato, scrivono, Asf informa che l'autista è stato temporaneamente sospeso, normale procedura in attesa degli accertamenti del caso, anche con il supporto delle telecamere di videosorveglianza, per la ricostruzione dei fatti. L'autista ha espresso rammarico per l'accaduto ed è pronto a incontrare la signora per scusarsi personalmente. Lo stesso autista ha ammesso il salto di una fermata, ma ridimensiona l'alterco con l'utente, che si è sviluppato brevemente con toni accesi, ma non esasperati".

Autobus da incubo a Como: cosa è successo

Claudia una donna di 52 anni, ha preso il bus da piazza Cavour a Como per andare a Lazzago. Erano le 14.13. Secondo il suo racconto (che qui riportiamo integralmente) l'autista sarebbe stato distratto per gran parte del tempo e avrebbe saltato una fermata. Alla fine avrebbe avuto un alterco con lei quando, dovendo scendere alla fermata di Lazzago, dall'ultima porta aveva cominciato a urlare che aveva prenotato la fermata e voleva scendere.

A quel punto, secondo il racconto di Claudia, l'autista su sarebbe alzato dal sedile e avrebbe iniziato a urlare. "Non mi ha aperto la porta e continuava a urlarmi contro, volevo solo scendere da quel bus. Poi la apre e la chiude subito, lasciandomi intrappolata senza poter uscire, io con le braccia mi sforzo a uscire. Mio figlio era dietro di me che cercava anche lui di aprire la porta. In questo momento, raccontava la donna, mi ritrovo con molto dolore alle braccia, ma ci tengo a farvi sapere che presenterò relativa denuncia. Non ricordo il numero dell'autobus perché volevo solo uscire da lì, ma ricordo la faccia dell'uomo poiché non è la prima volta che lo vedo in atteggiamenti scorretti: questa volta è capitato a me"