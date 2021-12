Como, ragazza a terra sulle strisce pedonali: lungolago chiuso per i soccorsi

Traffico letteralmente in tilt a Como a causa di un intervento di soccorso del 118 per una ragazza a terra sul lungolago poco prima delle ore 18 del 12 dicembre 2021. La ragazza, 19 anni, è stata soccorsa sul girone in prossimità di piazza Matteotti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. Non è chiaro se la donna sia stata investita da un'auto (che poi è forse fuggita) oppure abbia avuto un malore. Alcuni passanti hanno riferito alla redazione di QuiComo che la donna fosse in stato confusionale. Le operazioni di soccorso hanno reso necessario chiudere il girone con conseguente intasamento di via Manzoni dove è stato dirottato il traffico.