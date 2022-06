Como, domenica mattina a Ponte Chiasso: bottigliette di crack a portata di bambini

Una domenica di sole come quella di oggi 26 giugno sembra perfetta per fare una passeggiata mattutina con il prorio cane o per portare i bimbi, prima che faccia troppo caldo, a fare un giro magari nel parchetto vicino alla chiesa. Ma attenzione: a Ponte Chiasso qualcuno ha lasciato in terra (a portata di bambini piccoli, magari incuriositi e dei cagnolini che annusano sempre tutto) una bottiglietta di palstica "elaborata", quelle che si usano per fumare il crack. La segnalazione e il video ci arrivano da Teo, un nostro lettore che conosce molto bene la zona e che stava passeggiando con il suo cane: la bottiglia usata per fumare la cocaina si trovava in via Bellinzona. "Sono sostanze pericolose, ed è inaccettabile che siano lasciate in terra dove cani, bambini e chiunque può venirne a contatto. Fumano cocaina poi non capiscono piu' nulla e lasciano tutto in strada anche se è pieno di cestini perché se ne fregano. Questo non deve succedere!".

Nel video, in cui abbiamo tolto appositamente l'audio, si sentono chiaramente i cori delle persone che stanno partecipando alla messa nella chiesa a pochi metri da dove qualcuno, nella notte, stava "cucinando" cocaina.

Questa è Como, con la sua bellezza e il suo degrado: in centro il matrimonio vip dove si esibirà in concerto di Lady Gaga e a pochi, pochissimi chilometri di distanza (meno di 3) a un bambino curioso sarebbe bastato allungare il braccio per sollevare una bottiglia di crack.