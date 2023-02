Como, l'80% dei medicinali sequestrati in dogana sono pillole di Viagra contraffatte

Le ordinano via internet, senza ricetta ma spesso queste spedizioni vengono bloccate e controllate negli uffici doganali. Come riportato su Il Giorno, sono 6.793 i pacchi che sono stati fermati in dogana e l'80% di questi sono proprio pillole di Viagra contraffatte. Al secondo posto della classifica dei "farmaci illegali" ( o meglio delle spedizioni illegali), ma a buona distanza, seguono sonniferi e tranquillanti con il 6%, gli ormoni che arrivano al 5% e infine gli spray nasali e i lassativi.

Per quanto riguarda la provenienza geografica le spedizioni illegali provengono per un terzo dall'Europa dell'Est, a seguire Asia e India.

La maggior parte delle pillole sequestrate sono state distrutte e Swissmedic (Istituto svizzero per gli agenti terapeutici) sta portando avanti ben 214 procedure amministrative ordinarie con pene pecuniarie.