Como, dogana: svincolo diretto di più di 279mila test rapidi covid

I funzionari dell’Agenzia delle dogane e monopoli (ADM) di Como hanno proceduto allo sdoganamento con la procedura di svincolo diretto di 279.800 test antigenici rapidi Fia e di 30 analizzatori Poct (Point Of Care Testing). La merce, prodotta in Cina, è stata importata da un noto distributore nazionale specializzato del settore, risultato aggiudicatario di una più ampia fornitura di test rapidi e relativi strumenti di analisi per la ricerca dell'antigene specifico del del virus SARS-COV-2, da destinare alla regione Veneto.

Continua l'impegno incessante dell'Agenzia delle Dogane di Como per garantire la rapida disponibilità degli strumenti per far fronte alla pandemia in atto.

Gallery