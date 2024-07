A Como scoperto un deposito di oggetti rubati con vista panoramica sul Lago

Il bivacco era in posizione panoramica, uno degli scorci più belli al mondo sopra il Lago di Como ma in realtà dentro le tende si nascondevano oggetti rubati dalle auto parcheggiate a Como. Riavvolgiamo il nastro.

Nella tarda mattinata di ieri 1 luglio, in viale Geno, una pattuglia della polizia di Stato durante un controllo ha identificato di un gruppo di extracomunitari, scoprendo un bivacco allestito con tenda e focolare in un’area dei giardini sopra Villa Geno. I poliziotti, insieme a una pattuglia della polizia Locale di Como hanno identificato 7 cittadini marocchini e 1 cittadino tunisino. Per mettere in sicurezza l'aerea sono arrivati anche gli agenti in moto.

Iniziata l’ispezione del bivacco hanno scoperto che, oltre alla tenda e al focolare, c'era un vero e proprio deposito di merce rubata. Infatti, in uno degli zaini presenti, successivamente attribuito a un 28enne marocchino, hanno trovato alcuni oggetti come materiale elettronico, scarpe di marca, occhiali griffati e altro, rubati la notte precedente su un’auto che era parcheggiata in viale Geno, fatto denunciato dalla proprietaria dell’auto con dovizia di particolari, che hanno permesso di catalogare ogni singolo oggetto rinvenuto nel bivacco.

Portati tutti in Questura, l’età degli stranieri variava dai 20 ai 28 anni, sono stati identificati dalla polizia Scientifica. Sei di loro erano sotto richiesta di protezione internazionale, uno era regolarmente in possesso di permesso di soggiorno, mentre un altro era irregolare sul territorio: il 24enne marocchino che è stato denunciato in stato di libertà.

Durante l’intero controllo di polizia, il marocchino di 28 anni( arrestato per la ricettazione della merce rubata) ha avuto un atteggiamento decisamente ostile, offensivo e violento nei confronti degli agenti, che lo hanno arrestato anche per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il P.M., avvisato dell’arresto ha disposto il processo per direttissima.La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietà. Proseguono i serrati controlli del territorio in tutta l'area cittadina come da precise indicazioni del Questore di Como, Marco Calì.