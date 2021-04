Portici Plinio, lite tra minori: fermato 16enne con un segaccio di 38 cm

Nel pomeriggio del 12 aprile 2021, intorno alle ore 16:30, una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato, impegnata nel servizio di controllo del territorio, ha notato, all'altezza dei portici Plinio, vicino al noto fast-food, due gruppi di giovanissimi, apparentemente tutti minorenni, che si stavano spintonando a vicenda e litigando in maniera minacciosa.

La pattuglia delle Volanti della Polizia di Stato, temendo che la situazione potesse degenerare, si è quindi diretta verso i ragazzi i quali, alla vista degli agenti, sono scappati.

Nel fuggi-fuggi generale tre ragazzi sono stati fermati: un tredicenne che frequenta le scuole medie a Merone e due sedicenni che frequentano le scuole superiori a Erba. In particolare M. A., sedicenne di Bosisio Parini (LC), è stato trovato in possesso di un grosso segaccio di cm. 38, di quelli utilizzati per la potatura delle piante, occultato in un

marsupio a tracolla. Il giovane si è giustificato dicendo di fare il giardiniere ma, dai successivi riscontri, si è appurato che ciò non corrisponde al vero, come tra l’altro confermato anche dalla madre del ragazzo.

Una volta accompagnati in Questura tutti e tre i giovani sono stati sanzionati per la violazione delle norme anti-Covid mentre il solo M.A. è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso di arma impropria.

I tre minorenni sono poi stati affidati ai rispettivi genitori.