Como stazione: fermati 6 stranieri irregolari, alcuni percepivano reddito di cittadinanza

Nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno dei reati predatori in questa Provincia, nella mattinata di ieri, 18 dicembre 2020, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, ha proceduto al controllo di sette cittadini rumeni che erano stati notati poco prima da un operatore presso la Stazione Ferroviaria di Como – Borghi mentre scendevano da un treno proveniente da Milano.

Il poliziotto insospettito da questo gruppo di persone che si dirigeva verso un ufficio postale ha subito chiamato i colleghi della Squadra Volante affinché procedessero ad un controllo.

Accompagnati in Questura per l'identificazione alcuni di loro, per verificare la propria identità ed evitare l’adozione dei provvedimenti previsti per i cittadini privi di regolari documenti, hanno esibito delle documentazioni che evidenziavano addirittura la ricezione del reddito di cittadinanza.

I successivi accertamenti svolti, però, hanno consentito di appurare che mentre per alcuni la relativa richiesta era stata rigettata, altri di loro hanno percepito il reddito di cittadinanza per alcuni mesi sebbene poi la pratica sia stata revocata per mancanza dei requisiti.

Tutti e sei sono stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici e, terminati gli accertamenti di rito, I. K. A. del 96, in possesso di Carta di Identità Italiana rilasciata dal Comune di Milano è stata posta a disposizione della Divisione Anticrimine che le ha notificato un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Como, emesso dal Questore di Como per la durata di tre anni.

Nei confronti di S. M. del 76; C. M. del ’92; C. A. del ’72; I. M. del 93 e C. L. del 76 è stato adottato dal prefetto di Como un provvedimento di Allontanamento ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs n. 30 del 2007; mentre nei confronti di G. I. del ’91 in possesso di documento che attestava il suo ingresso nel territorio nazionale da meno di 90 giorni non sono stati adottati provvedimenti in

quanto regolare sul territorio dello Stato.