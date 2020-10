Como, nuovi contolli anti-Covid: chiuso per un giorno anche il bar di piazza de Gasperi

A fronte della recente impennata di contagi da Covid 19, si fa sempre più intensa l'attività delle forze di polizia per verificare il rispetto della normativa a tutela della salute pubblica.

Nella serata di ieri, 1 ottobre, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Centro cittadino di Como e in alcune località della Provincia.

Il servizio ad altro impatto ha visto la partecipazione di 27 operatori delle tre forze di polizia, e nel capoluogo anche con la Polizia Locale che hanno dato priorità al controllo del rispetto della normativa in materia di assembramenti e contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Sono, quindi, stati sottoposti a controllo alcuni locali del centro cittadino e della provincia.



Il Bar OX di Piazza de Gasperi è stato multato per violazione della normativa anticovid ed è stato anche chiuso, in via cautelare, per un giorno.

È stata invece chiusa per cinque giorni la pizzeria Bostan di Cassina Rizzardi, dove sono state riscontrate numerose violazioni alle disposizioni di legge vigenti. Nel contempo è stata data la multa di 280 euro, nel caso di pagamento in misura ridotta.

Presso il bar Est Est Est di Como, risultato in regola con le normative anticovid, sono state sanzionate 10 persone che si sono dichiarate congiunti all'atto dell'ingresso nel locale e per questo motivo non indossavano la mascherina.

Ulteriori controlli verranno effettuati sull'intero territorio provinciale al fine di verificare e garantire il rispetto della normativa sul distanziamento sociale e sulla prevenzione del contagio epidemiologico.