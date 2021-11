Notte di Movida, controlli sulle strade di Como e provincia: 7 patenti ritirate e oltre 50 multe

A partire dalle ore 20 di ieri 31 ottobre e fino alle 3,30 di questa notte sono state impiegate dieci pattuglie composte da operatori di Como, Erba, Bellagio, Cernobbio, San Fermo della Battaglia, due unità cinofile, con centrale operativa unica presso il Comando di Polizia Locale del Comune capoluogo.

L’attività, costituita da posti di controllo e servizio dinamico automontato, ha interessato nella prima parte il Comune di Bellagio e in generale la SP 583 lariana, con un progressivo concentramento a partire dalle ore 22,30 sui Comuni di Como con i centri contermini di Cernobbio e San Fermo della Battaglia, e nel Comune di Erba.

In sintesi, sono stati controllati 161 veicoli, identificate 49 persone oltre ai conducenti, ritirate 7 patenti di cui 4 per guida in stato d’ebbrezza (tre illeciti di natura amministrativa con tasso alcolemico riscontrato inferiore a 0,8 g/l e uno di natura penale, con tasso alcolemico accertato compreso tra 0,8 e 1,5 g/l), un veicolo sottoposto al sequestro amministrativo in quanto privo di assicurazione e un altro confiscato in quanto circolava nonostante fosse già stato sequestrato per lo stesso motivo qualche giorno prima, 4 sanzioni per mancata revisione periodica, 4 sanzioni per mancanza dei documenti di guida al seguito.

A quanto sopra si aggiungono 53 sanzioni per sosta irregolare per nei luoghi della movida e una segnalazione alla Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale.

«La crescente collaborazione tra i Corpi e servizi di Polizia Locale – commenta l’assessore alla Polizia Locale e Sicurezza Elena Negretti - è una strada a cui molti amministratori del territorio hanno creduto con forza in questi ultimi anni. I risultati testimoniano che la visione è assolutamente corretta, per cui nei prossimi mesi verranno compiuti ulteriori investimenti ed organizzate ulteriori iniziative».