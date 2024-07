Como, controlli della polizia per le strade e sul Lago: multato un noleggiatore di acquascooter

La polizia di Stato, con l’ormai avviata stagione estiva che vede la città di Como ogni giorno interessata da flussi di turisti di ogni nazionalità, ha intensificato il controllo del territorio, tenendo alto il livello di attenzione sulla prevenzione dei reati. Le pattuglie sono presenti sia sulla terra ferma che sulle acque del lago di Como.

Le volanti sono intervenute ieri nella zona di via Dante/via Dottesio e poi anche nella zona di via S. Elia, per alcune segnalazioni di furto di motorini. Il furto di uno scooter Kymco infatti, è stato segnalato da un residente di via Zezio. È stato ritrovato dopo poco in una strada limitrofa, parcheggiato e danneggiato nella calandra anteriore (solitamente i mezzi rubati vengono semplicemente spostati di qualche centinaio di metri in attesa di essere recuperati successivamente dai ladri ). Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.

I tentativi di furto segnalati nella zona però ieri sono stati diversi, e in un’occasione è stata fornita la descrizione fisica e l’abbigliamento di due giovani che sono stati visti fuggire dopo aver tentato di rubarne uno. La volante nel pattugliare la zona, ha individuato un 20enne ucraino residente in Brianza, a Lazzate, in regola col soggiorno ma con vari precedenti di polizia specifici, che corrispondeva alle descrizioni di uno dei due uomini segnalati. Portato in Questura e identificato, è stato denunciato per non aver avuto con se il permesso di soggiorno o un documento che ne attestasse l’identità e segnalato alla Divisione di Polizia Anticrimine per l’emissione del foglio di via obbligatorio.

Proprio per l’inosservanza al foglio di via obbligatorio, ieri pomeriggio è stato denunciato in stato di libertà un kossovaro di 40 anni, già noto alle forze dell'odine rintracciato dalla volante in zona via Tommaso Grossi. L’uomo, in evidente stato di ubriachezza, importunava gli ospiti di una mensa della città. Dopo una breve fuga a piedi ed un rocambolesco inseguimento per le traverse, è stato portato in Questura e denunciato all’autorità giudiziaria.

Anche le attività sulle acque del Lago di Como sono state intense, infatti il controllo del territorio sul Lario, garantito dalla squadra Acque Interne dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nella sola giornata di ieri ha consentito di controllare diversi natanti e identificare circa 20 utenti. Sono stati inoltre elevati verbali per irregolarità amministrative e mancanza di documentazione al seguito delle imbarcazioni, tra cui è stato sanzionato un privato ed il titolare di una società di noleggio di acquascooter.