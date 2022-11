Como, la polizia locale ferma una microcar con due persone nel baule

Cinque pattuglie della polizia locale hanno effettuato dei controlli simultanei in varie zone di Como: via Paoli, via Canturina, via Albricci, via Bellinzona e via per Cernobbio, viale Innocenzo.

Sono stati utilizzati anche i telelaser e l'etilometro "drogatest". Sono tredici le violazioni del codice della strada accertate. Quattro per superamento dei limiti di velocità. In particolare a un uomo è stata ritirata la patente perché stava guidando in via Paoli a 98km orari. Altre due patenti sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza, e un altro ritiro è stato eseguito perché chi guidava era in possesso di sostanze stupefacenti. Sono tre invece i veicoli sottoposti a fermo amministrativo: un'auto perché non aveva la targa anteriore, un motorino che trasportava irregolarmente un passeggero e infine una microcar con tre persone a bordo, di cui due nel baule.