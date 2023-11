Como, controlli della polizia locale: oltre 100 incidenti e 6mila divieti di sosta in due mesi

La polizia locale di Como ha reso noti i risultati dei controlli avvenuti tra il 1 settembre 2023 e fino al 31 ottobre. In questi due mesi sono stati fatti i rilievi per 102 incidenti stradali. 61 sono quelli con feriti e sono 70 le persone infortunate: in nessun caso l'esito è stato mortale. Via Bellinzona è la strada dove sono avvenuti più sinistri (7), seguita da viale Innocenzo XI, via Varesina e via Paoli con 5.

Le persone coinvolte negli incidenti sono state 258 e la fascia d’età e la fascia d'età più presente è quella compresa tra i 50 e i 65 anni con 68 persone (26,3%), i minori coinvolti negli incidenti in questo periodo sono stati 29 pari al 11,24%.

La dinamica più ricorrente è stata quella dello scontro frontale/laterale avvenuta in ben 31 casi. In 18 casi si è trattato di un tamponamento e 13 sono i pedoni investiti.

Sono 112 le auto coinvolte negli incidenti, 8 i ciclisti, 3 i conducenti di monopattini, 48 quelli di ciclomotori e o motocicli (4 con passeggeri). 8 le patenti ritirate dopo i rilievi.

Nei mesi presi in esame lunedì, con 19 incidenti è il giorno della settimana in cui si sono verificati il maggior numero di sinistri.

Multe e sanzioni

Nei vari posti di controllo in questi due mesi sono stati fermati 1094 veicoli, accertate le identità di 1142 persone ed elevate 149 sanzioni per violazioni alle norme del codice della strada di cui 10 per eccesso di velocità rilevate con telelaser. Sono state ritirate 4 carte di circolazione e 12 patenti di cui 10 perché scadute.

Sono stati fatti 6.014 avvisi di violazioni per divieto di sosta, i verbali contestati direttamente al trasgressore per violazioni alle norme del codice della strada sono stati 920. Infine sono 49i veicoli sequestrati e 14 i fermi per varie violazioni. 240 le auto rimosse.