Como, i controlli mirati in centro contro le stragi del sabato sera

Troppe persone, giovani e meno giovani, nel fine settimana tendono a mettersi alla guida dopo aver trascorso la serata a bere o comunque in stato di alterazione psico fisica dovuta all’assunzione di alcol e droga. Per questo motivo nell’ambito del servizio “anti-stragi del sabato sera” la polizia di Stato di Como ha organizzato dei controlli specifici nelle serate del fine settimana in centro e nell'hinterland di Como.

Nell’arco del servizio tra sabato 28 e domenica 29 gennaio 2023 sono state impiegate 2 pattuglie della Stradale di Como che ha coordinato il servizio, 2 equipaggi della Questura e un equipaggio con il personale sanitario della polizia di Stato.

L’attività ha permesso di controllare 69 persone e 44 veicoli, di effetuare un sequestro amministrativo di 1 autovettura, di denunciare 2 persone per guida sotto l’influenza di stupefacenti (ai quali è stata revocata la patente di guida in quanto neopatentati), di denunciare 1 persona per guida in stato di ebbrezza (al quale è stata elevata la sanzione amministrativa pecuniaria per violazione al codice della strada).

È stato inoltre notificato ad un milanese di 21 anni un avviso orale emesso dal Questore di Milano.