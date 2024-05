Controlli in centro a Como, chiuso il negozio di prodotti alimentari che non ha mai avuto la Scia

Giornate di controlli per la polizia Locale in centro a Como. Un negozio di prodotti alimentari in centro storico è stato chiuso perché non era mai stata aperta la Scia, la certificazione di inizio attività. In centro è stato segnalato un bar perché, in zona Ztl, occupava 25 posti a sedere all'aperto senza avere autorizzazione. Nell'ambito dei controlli amministrativi è stato sanzionato un negozio di abbigliamento che non esponeva i prezzi e sono stati effettuati alcuni sequestri a venditori ambulanti di gadget e ombrelli non provvisti delle dovute autorizzazioni. Stappati anche 4 verbali da 400 euro per insegne pubblicitarie non autorizzate.

La Locale ha effettuato anche controlli per la sicurezza e in via Milano è stato fermato un uomo, straniero, con 4 grammi di hashish. In via Brambilla un tunisino, classe 2002, è stato denunciato perché trovato a dormire in un'auto in sosta. Al Crocefisso, in viale Varese, hanno invece controllato e segnalato due stranieri, irregolari sul territorio che, su ordine del questore, dovranno lasciare l'Italia entro 7 giorni.