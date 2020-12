Controlli anti covid Como e provincia: due attività chiuse nell'ultima settimana

Nel periodo compreso tra il 12 e il 18 dicembre, l’attività dei controlli anti-covid condotta ha coinvolto 393 operatori delle Forze di Polizia ripartiti in 181 unità. Questi i risultati:

Veicoli controllati 204

Persone identificate e controllate 2053

Persone sanzionate per violazioni alla normativa covid 45

Persone deferite per violazione degli obblighi sanitari imposti dalla normativa covid 1

Esercizi commerciali controllati 250

Esercizi commerciali sanzionati per violazione della normativa con conseguente chiusura precauzionale 2

I controlli continueranno nelle prossime settimane, in modo da mantenere alta l’attenzione dei cittadini sull’osservanza delle misure di contenimento della diffusione del contagio, richiamandoli a comportamenti responsabili.