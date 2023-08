Chiuso il sottopasso del viadotto dei Lavatoi per allagamento

Oggi, martedì 1 agosto, la parte in sottopasso del viadotto dei lavatoi è stata chiusa a causa della forte pioggia, preannunciata dall'allerta meteo della protezione civile, che ha investito anche Como. Le auto in direzione Lecco o in uscita da Como, sono costrette quindi a uscire dal viadotto e immettersi nella rotonda, naturalmente la deviazione sta creando qualche ripercussione al traffico. Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni sulla riapertura del sottopassaggio. Per essere sempre aggiornati potete anche seguire la pagina ufficiale della polizia Locale di Como che si trova sul posto in attesa della ditta di zona per il ripristino.