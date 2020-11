Como, chiuso il negozio Dondi salotti: l'apertura era autorizzata solo per ortopedici e sanitari, ma vendeva tutto

Nell’ambito dell’ordinaria attività di prevenzione messa in atto dalla Questura di Como, volta alla verifica del rispetto delle disposizioni vigenti in materia anticontagio da Sars-CoV-2, nella serata di ieri venerdì 27 novembre, il personale della Squadra Amministrativa ha proceduto alla chiusura immediata dell’esercizio commerciale Dondi Salotti, a Como, in via P. Paoli.

Già precedentemente, gli operatori avevano controllato il negozio riscontrando che veniva esercitata la vendita di divani e poltrone che non facevano parte della categoria dei presidi sanitari od ortopedici, pur presenti nello Showroom, per i quali invece è consentita la commercializzazione, ai sensi dell’ultimo DPCM.

Nell’occasione i poliziotti avevano formalmente invitato la responsabile del punto vendita, senza sanzionarla ma dando precise prescrizioni, a limitarsi alla distribuzione dei soli prodotti consentiti.

Nella serata di ieri dunque il negozio è stato nuovamente controllato, per verificare che la normativa vigente venisse rispettata, ma si notava ancora la presenza di clienti intenti ad acquistare salotti e poltrone. Alla luce di quanto accertato quindi, all’attività è stata data una multa per avere esercitato la vendita di prodotti non di genere medicale o ortopedico per cui è consentita l’apertura del negozio.

E’ stata inoltre disposta la chiusura dell’esercizio per 3 giorni.