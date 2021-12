Como, chiuso bar in via Magenta: all'interno cocaina e hashish

Gli agenti della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Como, hanno proceduto alla chiusura del bar “F.lli Maiorca” di Via Magenta, 8 angolo Via Anzani con sospensione della relativa licenza per venti giorni su ordine del Questore di Como in quanto all’interno è stata rinvenuta e sequestrata un modica quantità di droga (cocaina e hashish).

Sono in corso le indagini da parte della polizia di Stato. In aggiornamento.