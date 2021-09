Como, chiusa via Anzani per controlli della polizia Locale

Per "ragioni di sicurezza" in attesa dei controlli della polizia Locale è stata chiusa via Anzani a Como. Sul posto tre auto e un pullmino della Locale per "bloccare" la strada. I controlli, secondo le informazioni ricevute, sarebbero di tipo amministrativo e per verificare il rispetto delle norme anti-covid e riguarderebbero principalmente un bar e un locale scommesse. Vi aggiorneremo sugli esiti dei controlli al termine delle operazioni della polizia.